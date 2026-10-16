Шварц оценил адаптацию Гутьерреса и Казимира в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции рассказал об адаптации Максимилиано Гутьерреса и Жозуэ Казимира к требованиям тренерского штаба.

«Если говорить о Гутьерресе, то он сыграл против «Оренбурга» и «Ростова». Он достаточно хорошо проявляет себя на ограниченных участках поля. Не стал бы принимать во внимание матч с «Ахматом», поскольку он играл за сборную и перенес тяжелый перелет. Нужно дать ему время, чтобы он полностью впитал философию, которую мы прививаем команде.

Что касается Казимира, то каждая тренировка все больше приближает его к тому, что мы хотим от него видеть. Он хорошо сыграл и сделал голевую передачу на Окишора», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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