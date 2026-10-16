Уваров — об Акинфееве: «В последних матчах часто пытался предугадывать. Еще удара нет, а он уже ложится. Зачем?»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

— 1990-й, чемпионат мира, матч с Румынией. Лэкэтуш выскакивает один на один — и Дасаев вдруг заваливается в дальний угол. Нам показалось, был не уверен в собственной реакции — и начал гадать...

— Все правильно. Так и было — 99 процентов. Когда пытаешься угадать, это показатель. Кстати, заметили, то же самое происходило в последних матчах Акинфеева?

— Серьезно?

— Да! Часто пытался предугадывать. Еще удара нет, а он уже ложится. Зачем?

— Вы к 40 годам себя на подобных проявлениях не ловили — что не вполне уверены в собственной реакции?

— Я задолго до 40 чувствовал, если не в форме. Моментально! Начинались неоправданные выходы. Понимаешь: ага, ты не в кондиции, неуверенный. Все сразу передается защитникам.