Шварц о Смолове: «Он сделал большой шаг в развитии своего подкаста»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции ответил на вопрос о том, в какой роли ему больше нравится Федор Смолов — футболиста или ведущего подкаста.

«Хороший вопрос (смеется). Он отличный игрок, был рад с ним пообщаться. Считаю, что он сделал большой шаг в развитии своего подкаста», — сказал Шварц.

Шварц стал гостем подкаста Smol Talk экс-нападающего «Динамо» Федора Смолова. Запись программы была опубликована 13 октября на YouTube-канале Smol Talk.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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