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ЦСКА заберет лидерство у «Динамо», а «Краснодар» не сможет победить «Локомотив». Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Александр Абустин
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и телеведущий Александр Яковлев.

«Крылья Советов» — «Факел»

Владимир Пономарев — 2:0. Самарцы должны победить. Хоть оба соперника и равны по силам, но дома «Крылья» играют неплохо.

Александр Яковлев — 2:0. «Крылья» выступают нестабильно, но «Факел» на данный момент — слабейшая команда чемпионата. Самарцы должны спокойно побеждать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 15:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

«Динамо» Мх — «Акрон»

Владимир Пономарев — 1:0. Махачкалинцы возьмут верх. Они выступают дома и по игре смотрятся лучше.

Александр Яковлев — 1:1. Будет упорная борьба, жду боевую ничью.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Акрон

«Локомотив» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 0:2. «Краснодар» устал морально и физически, но, думаю, это не помешает ему одержать победу.

Александр Яковлев — 2:2. С точки зрения турнирной таблицы «Краснодар» выглядит фаворитом, но я думаю, что в Москве железнодорожники добьются ничьей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

«Зенит» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 3:0. «Ахмат» неуверенно играет в обороне, думаю, «Зенит» его разгромит.

Александр Яковлев — 3:1. Нас ждет уверенная победа «Зенита».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

«Динамо» — ЦСКА

Владимир Пономарев — 0:1. Армейцы сейчас на ходу, жду их победу.

Александр Яковлев — 2:2. Мое любимое «Динамо» уже сделало подарок и лидирует в чемпионате, одержав шесть побед подряд. Но думаю, что братское дерби закончится по-дружески.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 17:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

«Спартак» — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. Обе команды в последнее время не блещут. Будет ничья.

Александр Яковлев — 2:0. «Спартак» должен победить, уверен в результате.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Балтика» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 2:1. «Балтика» у себя дома должна побеждать.

Александр Яковлев — 1:0. «Ростову» сейчас тяжело, поэтому жду победы «Балтики».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Ростов

«Родина» — «Оренбург»

Владимир Пономарев — 0:2. Обе команды не самые сильные, но «Оренбург» понадежнее.

Александр Яковлев — 0:3. «Родина» выиграла лишь один матч, а «Оренбург» подходит к этому матчу после крупной победы в прошлом туре. Жду успеха гостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
19 октября, 20:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Оренбург

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Владимир Пономарев (СССР)
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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Братский бой лидеров, матч имени Даку, перспективы черной серии «Краснодара». Интриги 11-го тура РПЛ
Небратское дерби. «Динамо» и ЦСКА выбрали разные стратегии и неожиданно сыграют за лидерство в РПЛ
Форвард ЦСКА Кармо: «У Винисиуса появился двойник? Если бы он был у меня, я бы тоже его использовал»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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