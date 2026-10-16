ЦСКА заберет лидерство у «Динамо», а «Краснодар» не сможет победить «Локомотив». Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и телеведущий Александр Яковлев.

Владимир Пономарев — 2:0. Самарцы должны победить. Хоть оба соперника и равны по силам, но дома «Крылья» играют неплохо.

Александр Яковлев — 2:0. «Крылья» выступают нестабильно, но «Факел» на данный момент — слабейшая команда чемпионата. Самарцы должны спокойно побеждать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 15:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Владимир Пономарев — 1:0. Махачкалинцы возьмут верх. Они выступают дома и по игре смотрятся лучше.

Александр Яковлев — 1:1. Будет упорная борьба, жду боевую ничью.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)

Владимир Пономарев — 0:2. «Краснодар» устал морально и физически, но, думаю, это не помешает ему одержать победу.

Александр Яковлев — 2:2. С точки зрения турнирной таблицы «Краснодар» выглядит фаворитом, но я думаю, что в Москве железнодорожники добьются ничьей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

Владимир Пономарев — 3:0. «Ахмат» неуверенно играет в обороне, думаю, «Зенит» его разгромит.

Александр Яковлев — 3:1. Нас ждет уверенная победа «Зенита».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Владимир Пономарев — 0:1. Армейцы сейчас на ходу, жду их победу.

Александр Яковлев — 2:2. Мое любимое «Динамо» уже сделало подарок и лидирует в чемпионате, одержав шесть побед подряд. Но думаю, что братское дерби закончится по-дружески.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 17:15. ВТБ Арена (Москва)

Владимир Пономарев — 0:0. Обе команды в последнее время не блещут. Будет ничья.

Александр Яковлев — 2:0. «Спартак» должен победить, уверен в результате.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Владимир Пономарев — 2:1. «Балтика» у себя дома должна побеждать.

Александр Яковлев — 1:0. «Ростову» сейчас тяжело, поэтому жду победы «Балтики».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)

Владимир Пономарев — 0:2. Обе команды не самые сильные, но «Оренбург» понадежнее.

Александр Яковлев — 0:3. «Родина» выиграла лишь один матч, а «Оренбург» подходит к этому матчу после крупной победы в прошлом туре. Жду успеха гостей.