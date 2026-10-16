ЦСКА заберет лидерство у «Динамо», а «Краснодар» не сможет победить «Локомотив». Прогнозы на 11-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Факел»
Владимир Пономарев — 2:0. Самарцы должны победить. Хоть оба соперника и равны по силам, но дома «Крылья» играют неплохо.
Александр Яковлев — 2:0. «Крылья» выступают нестабильно, но «Факел» на данный момент — слабейшая команда чемпионата. Самарцы должны спокойно побеждать.
«Динамо» Мх — «Акрон»
Владимир Пономарев — 1:0. Махачкалинцы возьмут верх. Они выступают дома и по игре смотрятся лучше.
Александр Яковлев — 1:1. Будет упорная борьба, жду боевую ничью.
«Локомотив» — «Краснодар»
Владимир Пономарев — 0:2. «Краснодар» устал морально и физически, но, думаю, это не помешает ему одержать победу.
Александр Яковлев — 2:2. С точки зрения турнирной таблицы «Краснодар» выглядит фаворитом, но я думаю, что в Москве железнодорожники добьются ничьей.
«Зенит» — «Ахмат»
Владимир Пономарев — 3:0. «Ахмат» неуверенно играет в обороне, думаю, «Зенит» его разгромит.
Александр Яковлев — 3:1. Нас ждет уверенная победа «Зенита».
«Динамо» — ЦСКА
Владимир Пономарев — 0:1. Армейцы сейчас на ходу, жду их победу.
Александр Яковлев — 2:2. Мое любимое «Динамо» уже сделало подарок и лидирует в чемпионате, одержав шесть побед подряд. Но думаю, что братское дерби закончится по-дружески.
«Спартак» — «Рубин»
Владимир Пономарев — 0:0. Обе команды в последнее время не блещут. Будет ничья.
Александр Яковлев — 2:0. «Спартак» должен победить, уверен в результате.
«Балтика» — «Ростов»
Владимир Пономарев — 2:1. «Балтика» у себя дома должна побеждать.
Александр Яковлев — 1:0. «Ростову» сейчас тяжело, поэтому жду победы «Балтики».
«Родина» — «Оренбург»
Владимир Пономарев — 0:2. Обе команды не самые сильные, но «Оренбург» понадежнее.
Александр Яковлев — 0:3. «Родина» выиграла лишь один матч, а «Оренбург» подходит к этому матчу после крупной победы в прошлом туре. Жду успеха гостей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1