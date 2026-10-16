Шварц рассказал, когда Зайнутдинов может вернуться на поле

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции ответил на вопрос о сроках возвращения полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Зайнутдинов еще ни разу не выходил на поле в нынешнем сезоне.

«Когда вернется Зайнутдинов? Сложно сказать. Наш медицинский штаб делает все для его возвращения», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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