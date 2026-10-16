Шварц об Игдисамове: «Тренеры могут брать с него пример»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА высоко оценил работу наставника армейцев Дмитрия Игдисамова.

«Давайте говорить о наших игроках. ЦСКА играет хорошо. Для всего российского футбола хорошо, что такой молодой тренер успешен. Он показывает отличный результат. Тренеры могут брать пример с него. Наша ответственность в том, чтобы хорошо провести встречу против этой команды», — сказал Шварц.

«Динамо» набрало 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА такое же количество баллов, но армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям и занимают второе место.

18 октября команды сыграют между собой в 11-м туре РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max