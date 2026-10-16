Шварц рассказал об изучении русского языка: «Клуб предоставил мне топовых преподавателей»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции рассказал, как продвигается его изучение русского языка.

«Я понимаю чуть-чуть. Каждый язык сложен для меня. Но клуб предоставил мне топовых преподавателей», — сказал Шварц.

47-летний немецкий специалист возглавляет «Динамо» с июля 2026 года. Ранее он уже работал в московском клубе с октября 2020 по июнь 2022 года.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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