Восемь игроков пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Восемь футболистов не сыграют в 11-м туре чемпионата России-2026/27 из-за дисквалификаций, сообщает пресс-служба РПЛ.

Жедсон Фернандеш («Спартак»), Андрей Мендель («Балтика») и Хуан Касерес («Динамо» Москва) пропустят матчи своих команд из-за перебора желтых карточек.

Александр Максименко («Спартак»), Витор Тормена («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин»), Рубенс («Динамо» Москва) и Икер Посо («Родина») не сыграют из-за полученных ранее красных карточек.

По итогам 10 туров таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо» с 22 очками. ЦСКА (22 очка) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и занимает второе место. На третье строчке располагается «Зенит» (21 очко), на четвертой — «Краснодар» (21), на пятой — «Спартак» (20).

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