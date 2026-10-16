Шварц ответил на вопрос, может ли стать для «Динамо» своим Хаби Алонсо

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции ответил на вопрос о сравнении московской команды с «Байером» времен Хаби Алонсо.

«Не могу сказать. Мы проводим работу каждый день — это двигает нас вперед. В апреле уже можно будет как-то конкретизировать», — сказал Шварц.

Под руководством Алонсо «Байер» в сезоне-2023/24 впервые в своей истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии». Леверкузенский клуб досрочно оформил чемпионство за 5 туров до конца чемпионата, не потерпев ни одного поражения за весь турнир.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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