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Франко Камоцци считает, что «Спартак» не должен организовывать Артему Дзюбе прощальный матч

Камоцци считает, что «Спартак» не должен организовывать Дзюбе прощальный матч: «Его расцвет был в «Зените»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, должен ли московский клуб организовать прощальный матч для Артема Дзюбы.

«Нет, ни в коем случае. Несмотря на то, что Дзюба является воспитанником академии «Спартака», он провел свой расцвет и добился самых больших успехов в «Зените». Учитывая его очень сложную историю и отношения со спартаковскими болельщиками, прощальный матч в Москве не имеет никакого смысла. Если кто-то и должен организовать для него прощальный матч, то это должен быть «Зенит», — сказал Камоцци «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Также он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На счету форварда 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную.

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Артем Дзюба
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Франко Камоцци
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«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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Восемь игроков пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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