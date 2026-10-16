Камоцци считает, что «Спартак» не должен организовывать Дзюбе прощальный матч: «Его расцвет был в «Зените»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, должен ли московский клуб организовать прощальный матч для Артема Дзюбы.

«Нет, ни в коем случае. Несмотря на то, что Дзюба является воспитанником академии «Спартака», он провел свой расцвет и добился самых больших успехов в «Зените». Учитывая его очень сложную историю и отношения со спартаковскими болельщиками, прощальный матч в Москве не имеет никакого смысла. Если кто-то и должен организовать для него прощальный матч, то это должен быть «Зенит», — сказал Камоцци «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Также он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На счету форварда 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную.

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