Шварц рассказал, влияет ли лидерство в РПЛ на настрой игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции рассказал, как первое место в турнирной таблице РПЛ влияет на подготовку команды к следующим матчам.

«Не могу сказать, что наше первое место что-то меняет. Мы пытаемся создать командный дух, который продолжает укрепляться. Все наше внимание сосредоточено на воскресном матче», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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