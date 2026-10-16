Шварц ответил на вопрос, находится ли «Динамо» на пороге больших достижений

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции высказался о перспективах команды в сезоне-2026/27.

«Если посмотрите на погоду за окном, то увидите, что сейчас осень. Поэтому мы не готовы загадывать. Мы хотим побеждать в каждой игре», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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