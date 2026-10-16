Шварц высоко оценил работу Игдисамова в ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА поделился мнением о работе главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова и предстоящем дерби.

«Надо сказать, что Игдисамов проделывает отличную работу. Если сравнивать с теми встречами, которые были летом, то это был совсем другой футбол. В воскресенье с высокой долей вероятности нас ждут три защитника у ЦСКА», — сказал Шварц.

«Динамо» набрало 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА такое же количество баллов, но армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям. 18 октября команды сыграют между собой в 11-м туре РПЛ.

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