Пивоваров рассказал подробности продления контрактов с Окишором, Маринкиным и Глебовым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как проходили переговоры о продлении контрактов с Виктором Окишором, Тимофеем Маринкиным и Данилом Глебовым.

«Все прошло быстро, легко. В течение недели все завершили. Легко разговаривать с игроками, преданными клубу», — сказал Пивоваров.

Контракт с Окишором продлен до 2030 года. В сезоне-2026/27 19-летний футболист забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Соглашения с Маринкиным и Глебовым продлены до 2031 года.

18-летний Маринкин забил 1 гол в 7 матчах РПЛ-2026/27. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 миллиона евро.

На счету 26-летнего Глебова 9 матчей в этом сезоне РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.