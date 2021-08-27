Тони Шунич: «Динамо» обыграет «Локомотив» со счетом 5:1, как и в прошлый раз"
18:49
Бывший защитник «Динамо» Тони Шунич дал прогноз на матч шестого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива»
— Вы приехали на матч с «Локомотивом». Возвращаетесь в «Динамо»?
— Нет. У меня сейчас отпуск, а жена из России. Поэтому я с радостью приехал в гости. Я люблю Москву, вот и решил посетить ее.
— Вообще не думали возвращаться в Россию?
— Я не думал о трансфере. Я провел меньше года в Китае. У меня еще два года впереди. Я всем доволен и не думаю о России.
— Кто сегодня победит?
— «Динамо», конечно. Как прошлую игру — 5:1.
«Динамо» дома обыграло «Локомотив» со счетом 5:1 8 октября 2020 года. 32-летний Шунич выступает за китайский клуб «Хэнань Суншань Лунмэн».
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