«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Утрехта»
19:00
«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Утрехта» Гирано Керку, сообщает De Telegraaf.
На 25-летнего голландца также претендуют французский «Брест» и бельгийский «Андерлехт».
Уже второй год подряд форвард близок к уходу из «Утрехта». Минувшим летом интерес к нему проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс», но сумма, которую запросил клуб из Нидерландов, оттолкнула потенциальных покупателей.
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провел 2 матча за «Утрехт», но результативными действиями не отметился.
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