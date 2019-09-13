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Томас Цорн ответил, может ли Дзюба вернуться в «Спартак»

20:05
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Он отметил, что в клубе не рассматривают кандидатуру нападающего.

— Представим, что есть возможность вернуть воспитанника клуба Артема Дзюбу в «Спартак». Вы бы вернули?

— К чему вопрос? Такой возможности нет.

— Но у Артема в мае следующего года истекает контракт с «Зенитом», и в январе он может вести переговоры с новыми работодателями.

— Я лично хорошо отношусь к Артему, но мы его не рассматриваем. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь

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