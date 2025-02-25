Харлачев: «Состав «Локомотива» может бороться за топ-3 РПЛ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев высказался о зимней трансферной кампании московского клуба.

«Руководителям «Локомотива» виднее, что делать с командой. Вполне возможно, они считают, что команде не надо усиливаться. Или дело в том, что клуб не может потянуть финансовую часть трансферов. У «Локомотива» очень сбалансированный состав во всех линиях.

Каждый тренер хочет усилить свою команду зимой, но 12 туров — это очень хороший отрезок. Вероятно, в «Локомотиве» посчитали, что новички могут не вписаться в команду. А текущий состав может бороться за топ-3», — приводит слова Харлачева Metaratings.ru

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует с 39 очками «Краснодар».