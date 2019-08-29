Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов — о матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».

— С каким счетом закончится матч? Понятия не имею, — сказал Титов. — Сегодняшний «Спартак» абсолютно непредсказуем. Что и подтвердил последний матч в Самаре. Уверен я в одном — игра будет очень интересной, с обилием голов.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.