Титов считает, что в матче «Спартак» — «Зенит» будет много голов
12:25
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов — о матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
— С каким счетом закончится матч? Понятия не имею, — сказал Титов. — Сегодняшний «Спартак» абсолютно непредсказуем. Что и подтвердил последний матч в Самаре. Уверен я в одном — игра будет очень интересной, с обилием голов.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи