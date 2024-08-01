«Анжи-Арена» прошла проверку системы карты болельщика

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» успешно прошел проверку системы карты болельщика.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил журналистам, что у организации есть вопросы по состоянию газона стадиона. 24 июля комиссия РПЛ приняла стадион.

«У нас проверили систему карту болельщика, мы прошли все тесты. Конечно, все хорошо работает, никаких проблем не возникло. Что касается газона, конечно, жарко, но улучшается газон чуть-чуть, думаю, что нормально все будет. Нормальный газон для такого времени и жары», — цитирует Газизова ТАСС.

Впервые система будет использована в домашней игре 3-го тура чемпионата России с «Пари НН». Встреча пройдет 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.