Романцев — о Посуэло: «Светлая ему память. К сожалению, в игре я его не видел — по годам не совпало»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал «СЭ» смерть обладателя Кубка СССР-1960 в составе московского «Торпедо» Михаила (Немесио) Посуэло.

— Жаль, очень жаль. К сожалению, в игре я его не видел — по годам не совпало. Но потом доводилось общаться. Вспоминаю, как в Мадриде перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов он приехал к нам в гостиницу с кучей местных газет. И часа полтора, готовя нас к вечерней игре, очень профессионально разбирал сильные и слабые стороны противника. А расставаясь, искренне сказал: «Удачи вам, Олег Иванович. Буду сегодня болеть за вас! Я ведь и в «Спартаке» успел поиграть...». И улыбнулся на прощание. Больше нас судьба не сводила. Светлая ему память, — ответил «СЭ» Романцев.

Посуэло умер в Мадриде на 86-м году жизни. В составе «Торпедо» он также дважды становился серебряным призером чемпионатов СССР (1961, 1964). За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча.

На профессиональном уровне Посуэло также выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

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