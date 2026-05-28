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Романцев — о Посуэло: «Светлая ему память. К сожалению, в игре я его не видел — по годам не совпало»

Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал «СЭ» смерть обладателя Кубка СССР-1960 в составе московского «Торпедо» Михаила (Немесио) Посуэло.

— Жаль, очень жаль. К сожалению, в игре я его не видел — по годам не совпало. Но потом доводилось общаться. Вспоминаю, как в Мадриде перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов он приехал к нам в гостиницу с кучей местных газет. И часа полтора, готовя нас к вечерней игре, очень профессионально разбирал сильные и слабые стороны противника. А расставаясь, искренне сказал: «Удачи вам, Олег Иванович. Буду сегодня болеть за вас! Я ведь и в «Спартаке» успел поиграть...». И улыбнулся на прощание. Больше нас судьба не сводила. Светлая ему память, — ответил «СЭ» Романцев.

Посуэло умер в Мадриде на 86-м году жизни. В составе «Торпедо» он также дважды становился серебряным призером чемпионатов СССР (1961, 1964). За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча.

На профессиональном уровне Посуэло также выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

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Олег Романцев
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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