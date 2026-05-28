Лучший игрок РПЛ по версии «Ахмата»: Кордоба и Сперцян набрали больше всего баллов

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всего баллов от футболистов «Ахмата» получили два игрока «Краснодара» — форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян. Нападающий пять раз входил в тройки на первом месте, хавбек — один. При этом у Сперцяна — три вторых места и два третьих, у Кордобы — по одному.

Обоих футболистов «быков» в свои топ-3 включили защитник Мирослав Богосавац, полузащитник Максим Сидоров, нападающий Георгий Мелкадзе.

Третий результат по числу баллов от футболистов «Ахмата» разделили форвард грозненского клуба Эгаш Касинтура и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.