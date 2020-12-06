Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заразился коронавирусом, сообщает Sport24.

По информации источника, отсутствие 41-летнего специалиста на скамейке сине-бело-голубых в последних матчах связано с болезнью.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.