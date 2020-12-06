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Тимощук заразился коронавирусом

12:11
Анатолий Тимощук. Фото ФК «Зенит»
Анатолий Тимощук. Фото ФК «Зенит»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заразился коронавирусом, сообщает Sport24.

По информации источника, отсутствие 41-летнего специалиста на скамейке сине-бело-голубых в последних матчах связано с болезнью.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-12-05-trener-zenita-timoshchuk-zabolel-koronavirusom

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