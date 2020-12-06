Тимощук заразился коронавирусом
12:11
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заразился коронавирусом, сообщает Sport24.
По информации источника, отсутствие 41-летнего специалиста на скамейке сине-бело-голубых в последних матчах связано с болезнью.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-12-05-trener-zenita-timoshchuk-zabolel-koronavirusom
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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