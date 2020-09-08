Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что полузащитник «Спартака» Гус Тил сможет проявить себя во «Фрайбурге». Немецкий клуб арендовал 22-летнего голландца.

— Тил уехал в Германию. Он достаточно хорош для игры в бундеслиге, но слабоват для РПЛ?

— (смеется) Это совсем разные вещи. Дьявол всегда в деталях. Тил — хороший футболист. У него не пошло в России, но это не значит, что Гус не сможет себя проявить во «Фрайбурге». Он попал в идеальные для себя условия. В большинстве других немецких команд ситуация жесткая: два поражения подряд — катастрофа, грубо ошибся — на скамейку. Во «Фрайбурге» же делают ставку на молодежь, развивают ее. Главный тренер Кристиан Штрайх не давит на игроков, не переводит в запас после первой оплошности, проявляет терпение. И в целом в клубе царит спокойствие, руководители не требуют результата здесь и сейчас. Типичный пример — Лука Вальдшмидт. В «Айнтрахте» и «Гамбурге» он играл на добротном уровне, но не хватало стабильности, а по-настоящему выстрелил только во «Фрайбурге». Ему доверяли, и Лука вырос в игрока сборной Германии. Теперь его продали за 15 миллионов в «Бенфику». Для Тил это отличная возможность перезапустить карьеру.

— Почему он не смог проявить себя в «Спартаке»?

— Сложно судить. Я видел, что парень умный, игрок хороший. Но тут целый комплекс причин. Брали в команду при Олеге Кононове и одной системе игры, а потом пришел Доменико Тедеско, который перестроил схему. Такое часто бывает — футболист, на которого делал ставку один специалист, не подходит его сменщику. Да и вообще Гусу найти позицию не так уж просто — для «десятки», на мой взгляд, немного не хватает креатива, умения отдать проникающую передачу. Чистый опорник — тоже нет. Возможно, «восьмерка», хотя и тут определенные вопросы. При этом в «Спартаке» огромное давление, надо уметь с ним справляться. В таком клубе не оставляют права на ошибку. А от Тила к тому же ждали, что непременно станет лидером, игры на 18 миллионов евро. За такие деньги ты должен решать судьбу матчей, а Гус не решает... Добавим переезд в новую страну, незнание чемпионата и языка. Все это в сумме и привело к тому, что клуб решил отпустить футболиста. Пока в аренду. Думаю, это правильное решение. Во «Фрайбурге», как уже говорил, он может преобразиться. Получить игровую практику, причем в чемпионате очень высокого уровня, соперничая с клубами типа «Баварии» или дортмундской «Боруссии», вновь начать получать удовольствие от футбола. После чего вернуться в Россию совсем другим — уверенным в своих силах, окрепшим. Если получится во «Фрайбурге», в бундеслиге, то Гус будет готов и в «Спартаке» себя проявлять. (Константин Алексеев)

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