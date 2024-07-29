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29 июля, 23:45

Тикнизян считает, что все команды РПЛ примерно одного уровня

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал старт команды в новом сезоне РПЛ.

«В игре с «Динамо» мы были близки к победе. Мы тяжело входим в сезон, отсутствие лидеров сказывается на структуре игры. С «Акроном», например, у нас была классная игра, за счет морально-волевых победили в первом туре. Тоже самое я могу сказать и про матч с «Динамо». Забей мы свои моменты, и все могло сложиться по-другому. Проиграли, принимаем поражение, идем дальше.

В РПЛ сейчас все команды примерно одного уровня. Даже возьмем чемпионат Европы: можете назвать хоть одну команду, которая всех обыгрывала с крупным счетом? Все соперники примерно одного уровня. Футбол изменился», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

25-летний игрок сборной Армении выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. На его счету 91 матч, 14 голов и 13 результативных передач за московский клуб.

Железнодорожники после двух стартовых туров набрали 3 очка (1 победа и 1 поражение). В следующем туре 4 августа «Локомотив» сыграет на выезде против «Ахмата», 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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