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29 июля, 23:45

Борис Игнатьев: «Все клубы в ждущем режиме, кроме «Зенита»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что клубы РПЛ сами виноваты в неспособности составить конкуренцию «Зениту».

«Форма «Зенита» на старте сезона не удивляет. Команда выглядит мощно, возвышаясь над остальными игрой и результатами. Удивляет, что другие наши клубы пребывают в ждущем режиме.

Клубы сами виноваты, что не могут навязать «Зениту» конкуренцию. Была бы конкуренция, была бы польза российскому чемпионату. Надо дождаться очного противостояния петербуржцев и тех, кто ставит перед собой задачи занять высокое место в чемпионате. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После двух туров лидером чемпионата России является «Зенит» с шестью очками. Ему уступает по дополнительным показателям «Динамо» (6).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
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Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
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Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
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Бителло

Динамо

 4
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Зенит

 4
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Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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