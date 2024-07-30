Полузащитник «Пахтакора» Уринбоев может продолжить карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев вошел в сферу интересов «Спартака», сообщает Championat.Asia.

По данным источника, руководство московского клуба ведет переговоры с «Пахтакором» о возможном трансфере 19-летнего хавбека.

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев провел в аренде во второй команде «Брентфорда». Контракт полузащитника с «Пахтакором» рассчитан до декабря нынешнего года. Рыночная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.