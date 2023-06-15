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Тикнизян объяснил празднование гола с закрытыми ушами: «Я два года молчал на тему критики в свой адрес»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» объяснил свое празднование в 29-м туре РПЛ в матче против «Динамо» (4:2).

После гола, забитого в ворота «Динамо» игрок приставил руки к ушам и обратил свой взгляд на трибуны.

«Честно, я рад, что вы задали этот вопрос. Я очень долго молчал на тему какой-то критики в свой адрес. Если быть точным, два года. С того момента, когда я перешел из ЦСКА в «Локомотив», первые 8-9 месяцев складывались не совсем удачно. Я очень сильно из-за этого переживал», — сказал Тикнизян «СЭ».

Игрок также ответил на вопрос, как боролся с критикой в свой адрес.

«Для себя решил, что постараюсь максимально от этого абстрагироваться и делать свою работу, закрыть рот и просто не обращать внимания. Сейчас в моей карьере, наверное, самый удачный отрезок, когда многое получается, я чувствую себя максимально комфортно», — добавил Тикнизян.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист также выступает за сборную Армении.

Наир Тикнизян. «Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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