Полузащитник «Рубина» Горбунов перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов близок к переходу в «Торпедо».

В прошлом сезоне 28-летний россиянин провел за казанскую команду 23 игры, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Горбунов выступает за «Рубин» с июля 2022 года, его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.