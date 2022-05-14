«Динамо» еще может пропустить ЦСКА в тройку, «Сочи» — гарантированно с медалями
«Динамо», сыграв вничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ, вернулось на второе место в турнирной таблице. Команда Сандро Шварца перед заключительным туром имеет 53 очка.
Столько же у «Сочи», которое идет на третьем месте, уступая бело-голубым только по дополнительным показателям.
Четвертое место занимает ЦСКА, который имеет 47 очков и завтра, 15 мая, проведет гостевую встречу 29-го тура с «Краснодаром».
По личным встречам у «Динамо» и ЦСКА равенство. Таким образом, если «Динамо» проигрывает «Сочи» в заключительном 30-м туре, а ЦСКА выигрывает последние два матча (против «Краснодара» и «Ростова»), то «Сочи» станет вторым, а третье место определится по общей разнице голов.
Поэтому ЦСКА, если забьет достаточно голов в последних двух матчах может еще занять третье место, а «Динамо» опустится на четвертое.
Сейчас у «Динамо» разница забитых и пропущенных мячей «+16», а у ЦСКА — «+10». Например, если «Динамо» проиграет «Сочи» со счетом 0:2, то у бело-голубых будет разница «+14». Армейцы, например, в последних двух турах могут выиграть 3:0 и 2:0. Тогда их разница станет «+15» и они займут третье место.
Добавим, что при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей «Динамо» будет выше ЦСКА по общему числу голов (сейчас — 52 против 38). В случае ничьей «Динамо» и «Сочи» в заключительном туре бело-голубые станут вторыми, так как в первом круге они обыграли южан со счетом 1:0.
Напомним, что «Зенит» обеспечил себе первое место еще за три тура до финиша чемпионата.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0