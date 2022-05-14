«Динамо» еще может пропустить ЦСКА в тройку, «Сочи» — гарантированно с медалями

«Динамо», сыграв вничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ, вернулось на второе место в турнирной таблице. Команда Сандро Шварца перед заключительным туром имеет 53 очка.

Столько же у «Сочи», которое идет на третьем месте, уступая бело-голубым только по дополнительным показателям.

Четвертое место занимает ЦСКА, который имеет 47 очков и завтра, 15 мая, проведет гостевую встречу 29-го тура с «Краснодаром».

По личным встречам у «Динамо» и ЦСКА равенство. Таким образом, если «Динамо» проигрывает «Сочи» в заключительном 30-м туре, а ЦСКА выигрывает последние два матча (против «Краснодара» и «Ростова»), то «Сочи» станет вторым, а третье место определится по общей разнице голов.

Поэтому ЦСКА, если забьет достаточно голов в последних двух матчах может еще занять третье место, а «Динамо» опустится на четвертое.

Сейчас у «Динамо» разница забитых и пропущенных мячей «+16», а у ЦСКА — «+10». Например, если «Динамо» проиграет «Сочи» со счетом 0:2, то у бело-голубых будет разница «+14». Армейцы, например, в последних двух турах могут выиграть 3:0 и 2:0. Тогда их разница станет «+15» и они займут третье место.

Добавим, что при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей «Динамо» будет выше ЦСКА по общему числу голов (сейчас — 52 против 38). В случае ничьей «Динамо» и «Сочи» в заключительном туре бело-голубые станут вторыми, так как в первом круге они обыграли южан со счетом 1:0.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе первое место еще за три тура до финиша чемпионата.

Таблица Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.