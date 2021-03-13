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Тикнизян — о матче с «Арсеналом»: «Дебютный гол за ЦСКА? Эмоций нет, мы потеряли очки»

18:42
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Обидно проигрывать, тем более мы были в шаге от первого места. Что касается дебютного гола, то никаких эмоций нет, потому что мы потеряли очки. Больше сказать нечего», — сказал Тикнизян.

ЦСКА с 40 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» — 14-я строчка и 17 баллов.

(Сергей Федоров)

Арсенал Т — ЦСКА

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