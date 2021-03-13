Парфенов о победе над ЦСКА: «Мы пока ничего не сделали»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в 22-м туре Тинькофф-РПЛ. Туляки прервали серию из десяти игр в чемпионате России без побед.

«Любой серии приходит конец, — сказал Парфенов. — С «Локомотивом» тоже был качественный матч до пропущенного мяча. Сегодня смогли первыми забить, начали управлять игрой. Все по делу. Во втором тайме игра немного поменялась, но это нормально, они проигрывали. Рад, что команда дотерпела.

Не люблю высоких слов, мы пока ничего не сделали. Для нас была такая черта, что уже не важно, с кем играть, нужна была победа.

После двух удалений будем готовиться в спокойном режиме. Посмотрим на медицинские показатели. Сейчас плотный график, впереди еще много игр.

(Сергей Федоров)