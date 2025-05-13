Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 мая, 10:27

Tik-Tok-аккаунт «Динамо» высмеял «Спартак» после победы в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба московского «Динамо» выложила в своем Tik-Tok-аккаунте ролик с насмешкой над «Спартаком» после победы над красно-белыми в 28-м туре РПЛ.

«Динамо» изобразило «Спартак» в образе мужчины в костюме и маске свиньи.

11 мая бело-голубые дома переиграли «Спартак» — 2:0. По голу забили Хорхе Карраскаль, отличившийся с пенальти, и Данил Глебов.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Спартак» (51 очко) идет пятым в турнирной таблице.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Трамп назначил нового спецпосланника по Украине. Пять фактов о Дэниеле Дрисколле
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над Россией за ночь
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Эксперт назвал меры по защите от протечек в квартире
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _моро

    залупыш минусики ставит))) себе за льющееся из тебя говно плюсики ставишь, выперд__ш свинячий?)

    14.05.2025

  • _моро

    залупыш в хорошей форме уровень юмора типичной мразотной свиноты)

    14.05.2025

  • _моро

    какая разница, где шутка опубликована? или смешно или нет. можно возмущаться формой подачи, но суть - смешно

    14.05.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    У СПАРТАКА ещё есть шанс на кубок,и совсем недавно его брали,кстати,не напомните,кого СПАРТАК ЧПОКНУЛ в финале?А этот мусорный клуб когда что то выигрывал в последний раз?

    14.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ой, дуракиии

    14.05.2025

  • Garryman

    "«Динамо» высмеял «Спартак» после победы в РПЛ" ....................................................................................... А разве Спартак победил кого-то в последнем туре? Корреспонденты, потрудитесь яснее выражать свои мысли!

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    а вот ещё один типичный кб. ксенофоб, расистский петух и нацистский выродок. при слове Берия его корёжит. ещё бы, помнит мразь, как чекисты разнесли вражье гнездо его кумиров - воров и врагов народа братков старостенных что так ждали прихода Гитлера да не дождались. ну и дед этого нацистского петуха конечно служил у Власова. ну и получил пулю в затылок от бериевского сокола. потому нацик и петух антибомж и не любит Динамо.. :grin::grin:

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    очередной распоясовшийся свинорыл, тупой и злобный выродок, что свойственно этому дегенеративному племени, оскорбляет мирных форумчан. модер безмолвствует. ибо сам из той же породы кб выродков

    13.05.2025

  • Boris Doris

    Однако в таблице чемпионата Спартак позади Динамо

    13.05.2025

  • Maksim SEMAK

    бобла? это что за зверь? тоже из тиктока?

    13.05.2025

  • Maksim SEMAK

    вопрос тиктокерам Динамы: причем тут квадроперы?

    13.05.2025

  • merniloskut

    Ржущий мусор - это сила!

    13.05.2025

  • Gordon

    Мне самые разные заходят шутки, в том числе, - ты не поверишь, - и про "Спартак". Если они талантливые и уместные. Подобная шутка адекватно бы смотрелась на фан-секторе. А на официальном ресурсе клуба это дичь и мерзость. Дважды два четыре.

    13.05.2025

  • sdf_1

    В Tik-Tok-аккаунте «Динамо» работают малолетние бивисы. Кстати, что они выложили после победы "Спартака" над "Динамо" в Кубке России?

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В этом видео не хватает Сухого и Левникова

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Делал , что велено!".

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Молодежь допустили до инета))). Господин Степашин оценил?

    13.05.2025

  • Andrey Victorovich

    Всё окончательно стало ясно про этот клуб после фильма " В созвездии стрельца " помалкивали бы лучше

    13.05.2025

  • Andrey Victorovich

    Динамо само себя опустило

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Идиоты! Пресс-служба Динамо всегда этим славилась.

    13.05.2025

  • Странник-777

    Спартак vs Динамо (Москва, Россия) (2024/2025) 5 игр 3 победы 1 ничья 1 поражение Мячи: 10-7 За всё время: 187 74 63 50 266-224 С 1992 года: 77 40 22 15 131 - 89 Тикточте дальше...

    13.05.2025

  • Andrey Victorovich

    Стыд какой то, шутки на уровне детского сада, серьёзный клуб, один из старейших в России, а ведут себя как дети

    13.05.2025

  • НВ

    чморо, ты живой что ли еще? как такое говно еще не потонуло в помойке? а, забыл оно же не тонет :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • Пан Юзеф

    Согласен.

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    истинная морда ментов -бериевская

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    так тебе пора с жизнью кончать, в хорошем смысле этого слова!

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    так ты еще и чурка?!:joy::rofl::sweat_smile:

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вай!Абидэлся?Дааа?

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    За последние три года не считая кубка равные результаты!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    посмотри на другие клубы в тик-токе!Там то же самое,рассчитанное на подростков!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Потому что то,что нам нужно,там нет!Берём то,что никому не нужно!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Увидели своё истинное лицо!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Когда долго ждёшь-счастье до небес!Вам не понять!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ай хорошо!Уже 6 поросят!Чем больше,тем дешевле!Правда не могу дать гарантии,что мясо не протухшее,не вонючее!Динамовцам скидка-50%!

    13.05.2025

  • НВ

    за сколько лет, выиграло дно впервые? щенячий восторг....до небес :stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • _моро

    они прям как в зеркало посмотрелись)

    13.05.2025

  • NGE

    Бенксий, ты эту девицу имеешь?!? Не ожидал от тебя такой распущенности))

    13.05.2025

  • fedyya

    Норм в свинарнике подгорают днища, прям отлично...

    13.05.2025

  • _моро

    свинарня негодует) а ведь именно такими вас видят все)

    13.05.2025

  • _моро

    тебе не смешно разве?) тебе только о зените заходят шутки?

    13.05.2025

  • AZ

    Вот интересно, почему мы берем с Запада всякое дерьмо, а не то, что нужно?!

    13.05.2025

  • alex111x

    Убого. Не делайте так больше. Вы наследники Яшина ведете себя как дебильные подростки.

    13.05.2025

  • spartsmen

    Н-да, а после той игры в Краснодаре им кто-то ещё сочувствовал...

    13.05.2025

  • NGE

    Так этот тик-ток, наверняка, такая же дебильная девица и ведёт! А спросить надо с того, кто эту деб-девицу имеет)))

    13.05.2025

  • NGE

    За сколько лет-то первый раз выиграли в чемпионате и прямо изошли дерьмом! Что же ещё остается делать командочке, которая НИЧЕГО выиграть не может лет 30. Или больше? Убогие - и в футболе, и по жизни!

    13.05.2025

  • Пан Юзеф

    При всей моей симпатии к футбольному "Динамо", интернет-служба клуба наводнена идиотами.

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    для ментов, которые уже не выигрывали Чемпионат почти ПОЛВЕКА, уже то, что они заняли место выше Спартака - колоссальный успех. им гафин даже бобла насыпал от щастя!

    13.05.2025

  • Thanatis

    В последних 30 матчах Спартака с Динамо у последних 6 (!) побед. Так кто кого высмеивать должен? :rofl:

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    максаков, ты не родственник сволочи, которая к хохлам сбежала? оказывается и у ментов свиньи есть натуральные!

    13.05.2025

  • Ю.Ю.

    Пресс-служба московского «Динамо» выложила в своем Tik-Tok-аккаунте ролик... ---------------------------------- А потом удивляются нечистотам, которыми мерятся здесь в комментариях.

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Хрю - хрю .

    13.05.2025

  • zoolord

    Дебилы

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    ср..ные тупые менты - достойные бериевские последыши

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так!Троих уже поджарил!Маловато будет!Налезай!Динамикам на угощенье!

    13.05.2025

  • -философ-

    Это результат пятиматчевого унижения Спартаком Динамо? " Мелко, Хоботов".

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Свиньи везде!Даже на вертеле!!!

    13.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Официальный акк в Тик-Токе. Это ж надо так опустить свой клуб... Про дебильный ролик с девицей в армейских (!!!) цветах вообще молчу.

    13.05.2025

  • marchela13

    Очень даже похоже. Свиньи они и есть свиньи.

    13.05.2025

  • Алексей Спартаковский

    Раз в дцать лет обыграли Спартак на своем поле и уже спинку выпрямили, до следующего разгрома и новой Бананы мамы. Вообще как то слабовато стал выглядеть смм Спартака, раньше на подобную грязь от мусоров или кого то ещё следовал жёсткий ответ, а сейчас что то совсем тухло, таких надо ставить на место, 50 лет без побед и столько же впереди.

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    Браво, союзники! Мы скажем раз Мы скажем два Мы повторим опять! Е5 Шпердак Е5 Шпердак Е5 Е5 Е5!!

    13.05.2025

  • инок

    Тьфу на тех, кто это разместил..

    13.05.2025

  • Адекватный спартач

    Дебилы, *ля (С. Лавров)

    13.05.2025

  • Gordon

    Конкурс, кто кого победит в позоре, продолжается. Смрад какой-то после этой игры от всех её участников.

    13.05.2025

    • «Рубин» — «Ростов»: победный гол Даку засчитан ошибочно

    «Зенит» организует выставку к 100-летию клуба
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости