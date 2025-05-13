Tik-Tok-аккаунт «Динамо» высмеял «Спартак» после победы в РПЛ

Пресс-служба московского «Динамо» выложила в своем Tik-Tok-аккаунте ролик с насмешкой над «Спартаком» после победы над красно-белыми в 28-м туре РПЛ.

«Динамо» изобразило «Спартак» в образе мужчины в костюме и маске свиньи.

11 мая бело-голубые дома переиграли «Спартак» — 2:0. По голу забили Хорхе Карраскаль, отличившийся с пенальти, и Данил Глебов.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Спартак» (51 очко) идет пятым в турнирной таблице.