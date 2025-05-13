«Зенит» организует выставку к 100-летию клуба

В день 100-летнего юбилея «Зенита», 25 мая, в пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге откроется выставка, где впервые будут представлены трофеи клуба в одном месте.

«На выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе кубок и суперкубок УЕФА, кубок СССР 1944-го и кубок чемпионата страны 1984 года», — сообщила клубная пресс-служба.

На выставке можно будет увидеть около 2000 предметов: фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое. Экспонаты предоставлены музеями и архивами Петербурга и Москвы, а также коллекционерами, игроками и их родственниками, тренерами, журналистами и болельщиками.

Для посетителей будет доступен аудиогид, который поможет лучше ознакомиться с коллекцией и услышать звуки с матчей разных лет, воспоминания ветеранов и легенд «Зенита».