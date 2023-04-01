Тихонов заявил, «Торпедо» неплохо смотрится после зимнего перерыва

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ростов».

«Торпедо» очень неплохо смотрится после зимнего перерыва, вошли с новыми силами в весну и оказывают достойное сопротивление. Ничья с «Краснодаром», ничья с «Пари НН», а по итогу — техническая победа 3:0. Все это должно вдохновлять команду и давать почву для поступательного развития. Но «Ростов» — это очень неудачная кочка на пути в данный момент. Южане только что выбились на вторую строчку чемпионата, и будет огромным провалом и разочарованием упустить ее в матче с замыкающим таблицу соперником. Да еще и на родном газоне. Нет, это однозначно должна быть победа хозяев» , — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 2 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Торпедо» с 10 очками занимает последнее место.