«Нижний Новгород» — «Локомотив»: Дзюба забил пяткой и открыл счет
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отличился в матче 21-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
34-летний россиянин отличился на 15-й минуте, забив пяткой, и открыл счет в этой встрече.
На счету Дзюбы 5 голов и результативная передача в трех матчах за «Локомотив».
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|1.04
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|14:00
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Спартак – Ахмат
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|1.04
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|
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|2.04
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|2.04
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|
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