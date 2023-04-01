«Нижний Новгород» — «Локомотив»: Дзюба забил пяткой и открыл счет

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отличился в матче 21-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

34-летний россиянин отличился на 15-й минуте, забив пяткой, и открыл счет в этой встрече.

На счету Дзюбы 5 голов и результативная передача в трех матчах за «Локомотив».