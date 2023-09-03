Тихонов заявил, что «Ростов» может оказаться сильнее «Динамо» в матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».
«Динамо» только вышло на хороший уровень игры, как тут же стали разбирать игроков. Одного заменить можно быстро, но, когда разговоры идут уже о нескольких, а кто-то из них уже и контракт подписывает, тут появляется определенная растерянность. Да, есть новички, но они только-только пришли, а уходят-то лидеры. Отсюда, наверное, и ничья с «Рубином», и разгром от «Спартака» в Кубке. Тем временем «Ростов» ведет себя непредсказуемо и чередует провалы с хорошей игрой и самоотдачей. Сейчас, по ощущениям, у ростовчан должен начаться период подъема, начало положено в кубковой победе над «Локо». Уязвленные москвичи могут оказать в Ростове-на-Дону недостаточное сопротивление», — сказал Тихонов Metaratings.ru.
Матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 20.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0