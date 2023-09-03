Тихонов заявил, что «Ростов» может оказаться сильнее «Динамо» в матче РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

«Динамо» только вышло на хороший уровень игры, как тут же стали разбирать игроков. Одного заменить можно быстро, но, когда разговоры идут уже о нескольких, а кто-то из них уже и контракт подписывает, тут появляется определенная растерянность. Да, есть новички, но они только-только пришли, а уходят-то лидеры. Отсюда, наверное, и ничья с «Рубином», и разгром от «Спартака» в Кубке. Тем временем «Ростов» ведет себя непредсказуемо и чередует провалы с хорошей игрой и самоотдачей. Сейчас, по ощущениям, у ростовчан должен начаться период подъема, начало положено в кубковой победе над «Локо». Уязвленные москвичи могут оказать в Ростове-на-Дону недостаточное сопротивление», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

Матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 20.00 мск.