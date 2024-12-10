Тихонов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, какие позиции клубу нужно усилить зимой.

«Мне бросаются в глаза позиции крайних защитников. Они должны быть более атакующие, чтобы приносить больше пользы. Потому что «Спартак» играет первым номером. В европейском футболе фланговые защитники не только заняты обороной, но и отрабатывают впереди», — сказал Тихонов «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.