В «Лас-Пальмас» опровергли информацию о согласовании трансфера Виллиана Жозе

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

По информации издания Todofichajes, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего футболиста и заплатит за Жозе 1,5 миллиона евро.

«Эта новость не соответствует действительности», — сказал Эльгера «СЭ».

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.