На «Анжи Арене» начались работы по замене футбольного поля

На домашнем стадионе махачкалинского «Динамо» «Анжи Арене» начались работы по замене футбольного поля, сообщает пресс-служба клуба.

«На следующем этапе будем демонтировать систему подогрева, поливочную и дренажную системы. Это три основные системы жизнеобеспечения газона. Вместо них будут смонтированы новые. Поле «Анжи Арены» было постелено в 2012 году и уже, по мнению специалистов, отработало свой ресурс: замену газона необходимо проводить не реже, чем раз в 7-8 лет.

Мы привезли газон из Волгограда, из собственного питомника. В этом же питомнике по той же технологии выращивались поля для тренировочных баз чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда сами газоны и технологию их выращивания тестировали и аттестовали сотрудники оргкомитета ФИФА», — рассказал Александр Фокин, заместитель генерального директора «Крона Групп».

Работы на «Анжи Арене» планируется завершить до весны. Все необходимые для этого материалы уже на месте.