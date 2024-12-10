«Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке
По эмоциям Станковича понятно, что он не просто отбывает номер
— Осенью вы хвалили работу Станковича, но говорили, что команде нужен результат. Сейчас он появился.
— Было сразу понятно, во что хочет играть Станкович. Просто в начале сезона иногда получалось, а иногда — нет. Тогда результат приходил не всегда, но я видел, что тренер живет игрой, переживает. По эмоциям Деяна ясно, что он не просто отбывает номер, а проживает каждый момент игры. Станкович — бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра «Спартака» просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной. И в данный момент по качеству футбола «Спартак» — самая сильная команда РПЛ.
— Это позволит побороться за титул? И насколько скажется пауза?
— Кому-то пауза идет на пользу, а кому-то — нет. Как раз это и будет хорошей проверкой для «Спартака». Если красно-белые весной начнут играть хотя бы приблизительно, как они играли в концовке первой части, то будут претендентами на титул вместе с «Краснодаром» и «Зенитом».
— «Спартаку» немного везет или все-таки команда нашла свой стиль?
— Сказать, что ей везет, тяжело. В последнем матче «Пари НН», например, сидел в обороне весь первый тайм и не давал шансов «Спартаку», а как только чуть раскрылся, москвичи этим воспользовались. Кто-то скажет — фарт, но на самом деле «Спартак» сейчас — бегущая и играющая команда. Посмотрим, что будет весной... Там все будет заново для всех, и многое решат первые туры. Сейчас отрыв от первого места всего два очка. Думаю, борьба обострится. Вы сами прекрасно понимаете, что «Спартак» — команда, от которой требуют не только игру, но и результат. В начале сезона его не было, и многие опять писали, что тренера надо менять, но я так не говорил.
Если ведущий европейский клуб захочет Угальде, его никакие деньги не удержат
— Главные творцы успеха «Спартака» — Барко и Угальде. Как вам их связка?
— Иностранцы сейчас определяют игру в «Спартаке». Речь не только о Барко и Угальде. Маркиньос и Бонгонда тоже неплохо играют. Есть и прессинг, и скорость. Они сами по себе футболисты не медленные, к тому же хорошо работают с мячом.
— Вам не кажется, что Угальде надолго в «Спартаке» не задержится?
— Бывали футболисты, которым улучшали контракты и они оставались. Здесь все будет зависеть от руководства. Тому же Квинси повышали контракт в свое время. Я думаю, руководители понимают, что Манфред сейчас является одним из ключевых игроков атаки. Понятно, что есть отступные, но думаю, что в случае какого-то предложения футболист, агент и клуб будут принимать решение вместе. Если Угальде категорически скажет, что хочет уехать, то уже ничем его не удержишь. Многое будет зависеть от команды, которая выйдет с предложением. Может, ведущий европейский клуб захочет его. Тогда никакие деньги не удержат. Даже если ему дадут 3 миллиона евро, все равно игрок выберет Европу.
— Вас удивило преображение Угальде?
— Когда его брали, многие говорили: «Зачем? Кто это такой?» А сейчас он раскрылся. Может быть, это был вопрос психологии. Возможно, было какое-то недопонимание среди партнеров или просто не везло. Хорошо, что он начал забивать. Думаю, это лучший игрок «Спартака» прямо сейчас.
— Какие позиции, по вашему мнению, нужно усилить команде зимой?
— Мне бросаются в глаза позиции крайних защитников. Они должны быть более атакующие, чтобы приносить больше пользы. Потому что «Спартак» играет первым номером. В европейском футболе фланговые защитники не только заняты обороной, но и отрабатывают впереди.
— «Спартак» в поиске спортивного директора, но среди кандидатов звучат лишь иностранцы. Считаете ли такой путь правильным или все-таки нужен человек со знанием российского рынка?
— Я все-таки тренер, этот вопрос не в моей компетенции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3