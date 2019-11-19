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Тихонов считает, что без Федуна место «Спартака» в РПЛ было бы под угрозой

05:04
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому менеджменту клуба.

— Если говорить о менеджменте, то надеюсь увидеть, за что были заплачены 18 миллионов евро за Гуса Тиля, — цитирует Тихонова «Спорт уик-энд». — И особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такой стадион, можно было бы только мечтать.

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Дополнительная информация

http://sport-weekend.com/component/content/article/9-novosti/23855-andrej-tikhonov-pul-trenerov-v-rpl-sushchestvoval-i-desyat-let-nazad-eks-forvard-spartaka-i-sbornoj-rossii-o-segodnyashnem-futbole?Itemid=437

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