Тихонов считает, что без Федуна место «Спартака» в РПЛ было бы под угрозой

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому менеджменту клуба.

— Если говорить о менеджменте, то надеюсь увидеть, за что были заплачены 18 миллионов евро за Гуса Тиля, — цитирует Тихонова «Спорт уик-энд». — И особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такой стадион, можно было бы только мечтать.

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