Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:07

Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что руководство «Спартак» могло принять решение о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем из-за слухов о возможном отъезде испанца после сезона-2022/23.

«Тяжело сказать, поспешно ли «Спартак» принял решение о продлении контракта, поскольку слухи ходили, что он летом может уехать. Если агент его говорил, что Гильермо доработает до лета, а дальше будет видно. Может быть, специально слухи распускали и поэтому такая реакция. Если всех устраивает — и руководство, и Абаскаля, и, я думаю, болельщиков, это хороший вариант. Работа его видна, направление видно. Было еще полтора года. Но если его работа видна уже сейчас, возможно, это правильное решение», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17038451
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кузьмичев уверен, что с Абаскалем «Спартак» станет чемпионом
Мирзоян считает, что в «Спартаке» не уволят Абаскаля в случае неудач
Чернышов: «В руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля»
Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе
У «Спартака» и Абаскаля — взаимная любовь. «Разводиться» было бы глупо
«Оренбург» проиграл «Пюнику» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава департамента судейства РФС оценил возможность работы арбитра Пустовойтовой в РПЛ

Федун о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Будет немного удачи — будут и титулы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости