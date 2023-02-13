Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Федун о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Будет немного удачи — будут и титулы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался. Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», — сказал Федун «СЭ».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Зарема Салихова. Зарема потроллила псевдоэкспертов после продления контракта с Абаскалем: «Смеюсь в голос»

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля
Кузьмичев уверен, что с Абаскалем «Спартак» станет чемпионом
Мирзоян считает, что в «Спартаке» не уволят Абаскаля в случае неудач
Чернышов: «В руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля»
Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе
У «Спартака» и Абаскаля — взаимная любовь. «Разводиться» было бы глупо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля

Деменко оценил вклад Юрия Жиркова в российский футбол
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости