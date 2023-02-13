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Глава департамента судейства РФС оценил возможность работы арбитра Пустовойтовой в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Анастасия Пустовойтова сможет получить назначение на матчи РПЛ в качестве главного судьи, когда у нее будет необходимое количество игр в этом статусе в Первой лиге.

«Все зависит от нее. Понятно, что женщинам во всем мире делается определенная протекция, чтобы развивать и женское судейство, и женский футбол, чтобы в него инвестировали, в том числе и РФС. В любом случае нужно провести 30-40 матчей в Первой лиге, чтобы претендовать на работу в РПЛ. У Насти не так много игр в Первой лиге, чтобы говорить о том, что она может работать в премьер-лиге, это будет нечестно по отношению к мужчинам. А так, она работала в качестве резервного судьи и VAR. Все нужно заслужить. Для развития женского судейства можно делать определенные исключения, но они тоже должны быть в разумных рамках, а не так, что она нам очень нравится и мы запускаем ее на такой уровень, когда она сама еще не готова. Мы больше желаем, чтобы она вернулась к международной карьере и там показывала себя», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В 2021 году Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Пустовойтову на второе место в списке лучших женщин-арбитров в мировом футболе. Она была главным арбитром финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной» в 2019 году и решающего матча на Олимпиаде в Токио между женскими командами Швеции и Канады.

Источник: https://tass.ru/sport/17034145
Футбол
Первая лига
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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