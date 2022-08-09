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Сегодня, 11:59

Переход защитника «Фламенго» Перейры в «Краснодар» близок к срыву

Иван Торопцев
Корреспондент
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Переход защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар» близок к срыву, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоры между клубами приостановлены. «Краснодар» раздумывает над тем, чтобы сделать второе предложение по 26-летнему бразильцу, но при этом российская команда не может удовлетворить требования «Фламенго».

«Краснодар» готов заплатить за футболиста не более 5 миллионов евро, что не устраивает бразильский клуб. При этом сам игрок заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в России.

В нынешнем сезоне Перейра забил 2 гола в 23 матчах за «Фламенго». Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-leo-perejry-v-krasnodar-maloveroyaten-iz-za-trebovanij-flamengo/
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