Переход защитника «Фламенго» Перейры в «Краснодар» близок к срыву

Переход защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар» близок к срыву, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоры между клубами приостановлены. «Краснодар» раздумывает над тем, чтобы сделать второе предложение по 26-летнему бразильцу, но при этом российская команда не может удовлетворить требования «Фламенго».

«Краснодар» готов заплатить за футболиста не более 5 миллионов евро, что не устраивает бразильский клуб. При этом сам игрок заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в России.

В нынешнем сезоне Перейра забил 2 гола в 23 матчах за «Фламенго». Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.