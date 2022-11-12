«Ростов» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Ростов» победил «Крылья Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги — 3:1.

У победителей голы забили Данил Глебов, Дмитрий Полоз (с пенальти) и Максим Осипенко. В составе хозяев отличился Владислав Шитов.

«Ростов» одержал третью победу подряд и с 35 очками занимает второе место в таблице РПЛ. Выигравшие предыдущие два матча самарцы с 20 очками идут на 11-й строчке.