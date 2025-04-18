Агент Джикии заявил, что прорабатывает вариант с новым клубом для защитника

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что работает над возможной сменой клуба.

«Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий», — цитирует Кузьмичева matchtv.ru.

18 апреля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига ввела внешнее управление «Химками».

31-летний Джикия в этом сезоне провел за подмосковный клуб 13 матчей. Его контракт с «Химками» истекает 30 июня 2025 года.