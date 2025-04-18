Агент Джикии заявил, что прорабатывает вариант с новым клубом для защитника
Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что работает над возможной сменой клуба.
«Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий», — цитирует Кузьмичева matchtv.ru.
18 апреля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига ввела внешнее управление «Химками».
31-летний Джикия в этом сезоне провел за подмосковный клуб 13 матчей. Его контракт с «Химками» истекает 30 июня 2025 года.
Источник: matchtv.ru
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|
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|4
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|9
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|5
|5
|14
|19-44
|20
|
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|24
|2
|9
|13
|11-35
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|
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|3
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|12:00
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|- : -
|19.04
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Акрон – Спартак
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|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
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|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
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Зенит – Химки
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ЦСКА – Кр. Советов
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ЖК
|Г
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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Динамо
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Локомотив
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Динамо Мх
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|1
|1
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