Тендер на медиаправа РПЛ должен пройти до конца сентября. В нем будет минимум три участника
По данным «СЭ», тендер на медиаправа РПЛ должен пройти до конца сентября. Ранее Eurostavka сообщала об участии в нем «Матча» (4,5 миллиарда рублей за сезон) и Okko (6 миллиардов за сезон).
Также, по имеющимся сведениям, свою заявку подаст видеосервис Start, который предложит несколько продуктов — приложение для показа матчей, отдельный канал (аналог «Матч Премьер»), трансляции в федеральном эфире.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю