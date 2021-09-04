ЦСКА завтра устроит квест по Москве для болельщиков
В честь своего 110-летия ЦСКА 5 сентября устроит квест по Москве для болельщиков. В течение дня (до начала товарищеского матча с «Локомотивом») представители клуба будут передвигаться по Москве: посещать известные достопримечательности города и искать там болельщиков ЦСКА.
«Чтобы мы вас заметили, надевайте на себя любую армейскую атрибутику (бейсболки, футболки, шарфы и т.д.). У болельщиков, которых мы встретим на каждой из точек маршрута, будет шанс получить актуальную игровую футболку или частичку нашей истории — одну из форм предыдущих сезонов», — говорится в сообщении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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